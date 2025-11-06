NewsCalcioNapoli

De Luca (Il Mattino): “Il Napoli primo ma in difficoltà. Serve pazienza e il ritorno di Lukaku sarà decisivo”

Queste le parole del giornalista de Il Mattino Francesco De Luca

By Guido Russo
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Francesco De Luca.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“I dati di fatto dicono che il Napoli è primo, pur facendo fatica sia in Champions che in campionato. È chiaro che aggiungere De Bruyne alla lista di infortunati ha creato un altro problema, così come lo era già quello di Lukaku. Sono momenti che capitano, e Conte ha l’esperienza e la qualità per raddrizzare le cose. La gente apprezza gli sforzi che fa la società, ma allo stesso tempo è delusa dalla partita contro l’Eindhoven. La svolta? La fai con l’essenza del calcio, che è il gol. Bisogna fare come nella gara contro l’Inter. Ma oltre quella gara si è visto troppo poco, parliamo del solo gol di Anguissa a Lecce. Conte cita Velasco e ha ragione: “Chi segna vince, chi non segna spiega”. Ora penso sia fondamentale confidare nel recupero degli ultimi assenti e attendere il rientro di Lukaku nel mese di dicembre. Credo serva soprattutto pazienza. Il senso del discorso che fa Conte è questo”.

Potrebbe piacerti anche
News

Pierpaolo Marino: “Il Napoli non segna? Solo una fase. Buongiorno e Rrahmani tra i…

News

Champions League, Inter regina dei ricavi: Napoli in coda tra le italiane

News

La Champions League si sta trasformando nel nervo scoperto di un allenatore che sa…

Conference League

Conference League – Fiorentina doccia gelata: ko 2-1 con il Mainz allo scadere

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.