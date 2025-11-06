Adnkronos News

Coppola (ENEA): “Innovazione e qualità per filiere più resilienti e competitive”

By Adnkronos
0

Il direttore del Trasferimento Tecnologico: “Non solo ridurre i costi, ma creare valore e affidabilità” Rimini – A margine di Ecomondo, Alessandro Coppola, direttore della Direzione Trasferimento Tecnologico (TTEC) di ENEA, ha sottolineato l’importanza di un’innovazione industriale capace di rafforzare le filiere produttive italiane. “Il nostro compito – ha detto – è fornire tecnologie che permettano alle imprese di offrire prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, competitivi per qualità e affidabilità. In settori strategici come il manifatturiero avanzato, l’aerospazio o il petrolchimico, non è il prezzo a fare la differenza, ma la capacità di innovare. E su questo l’Italia ha un vantaggio che dobbiamo valorizzare.”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Gregori (Novamont): “A Ecomondo presentiamo il primo telo certificato senza…

Adnkronos News

Brunori (ENEA): “Nasce l’hub tecnologico sulle materie prime critiche per supportare…

Adnkronos News

Fontana (Conai): “Economia circolare e sport, un progetto comune per educare al…

Adnkronos News

Scoperto a Vienna arsenale legato ad Hamas per possibile attacco in Europa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.