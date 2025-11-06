NewsCalcioChampions League

Conte e le parole sullo staff medico: tutto ebbe inizio dai campi di Castel Volturno…

By Riccardo Cerino
Il cosiddetto “percorso vergine” (cit. Conte) in realtà è una fake news facilmente ricollocabile in questo album in cui è racchiuso adesso pure questa frecciata un po’ inelegante, ad un club che prima di agosto 2024 non ha mai dovuto confrontarsi con un’emergenza così travolgente e che evidentemente lascia scorie sui muscoli e pure sui nervi sul secondo 0-0 (consecutivo) tra campionato e Champions. Il metodo-Conte è un pacchetto all inclusive di non facile gestione ma De Laurentiis, che è capitano d’industria, ha dimostrato di saper assorbire anche sortite urticanti e pubblicamente sgradevoli per un club come quelle di aprile scorso, dopo la partita di Monza, quando l’allenatore trovò una ragione per gli infortuni ne “i campi di Castel Volturno: dovevano essere rifatti e invece sono sempre gli stessi. Stiamo zitti e lavoriamo ma se magari rifacessero i campi saremmo tutti più contenti“.

 

Fonte: La Gazzetta dello Sport

