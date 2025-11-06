NewsCalcioChampions League

Conte e la critica al calendario europeo del Napoli. Ma negli ultimi quindici anni azzurri stabilmente in Europa

By Riccardo Cerino
0

Nel glossario di Antonio del suo anno (e quattro mesi) napoletano, entra di diritto un’altra frase ad effetto che volendo può essere definito messaggio subliminale. “Noi dobbiamo fare il nostro salto in avanti anche dal punto di vista medico-fisioterapico nel gestire questo tipo di calendario e le partite ogni tre giorni“. Non avendo la memoria corta, e però incorrendo in un “solito” errore, Conte sorvola la storia e ignora che il Napoli negli ultimi quindici anni ha saltato una sola volta il tour in Europa e dunque per quattordici stagioni (da Mazzarri, a Benitez, a Sarri, ad Ancelotti, a Gattuso, a Spalletti e poi a Garcia-Mazzarri-Calzona) ha saputo convivere con la “sofferenza” del calendario intasato, del doppio e del triplo impegno, persino dei quarti di finale di Champions League raggiunti con Spalletti o della semifinale di Europa League affrontata con Benitez.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: La Gazzetta dello Sport

Potrebbe piacerti anche
News

Conte e le parole sullo staff medico: tutto ebbe inizio dai campi di Castel…

News

Eventi, il 14 novembre andrà in scena la Maratona al Maradona nel ricordo dei…

News

Conference League, le formazioni ufficiali di Mainz-Fiorentina

Interviste

“Napoli, giocare ogni tre giorni comporta una diversa gestione ma parole di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.