Conference League, le formazioni ufficiali di Mainz-Fiorentina

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Mainz-Fiorentina, gara valida per la terza giornata di League Phase della Conference League.

Nel dettaglio, le scelte di Bo Henriksen e Daniele Galloppa, tecnico ad interim che ha preso il posto dell’esonerato Stefano Pioli e nell’attesa che la dirigenza viola sciolga le riserve sul nuovo allenatore (in pole c’è l’ex Torino Paolo Vanoli):

MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sieb.

A disposizione: Rieb, Batz, Sano, JS Lee, Nordin, Boving, Hollerbach, Veratschnig, Hanche Olsen, Widmer, Bobzien, Gleiber. Allenatore: Bo Henriksen

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. A disposizione: Lezzerini, De Gea, Mandragora, Dzeko, Comuzzo, Viti, Kean, Richardson, Fagioli, Kouadio, Parisi. Allenatore: Daniele Galloppa.