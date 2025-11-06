Conference LeagueCalcioNews

Conference League – Fiorentina doccia gelata: ko 2-1 con il Mainz allo scadere

By Luigi d' Aniello
0

Terribile doccia gelata per la Fiorentina, che non riesce ad uscire dalla sua profonda crisi e inciampa anche in Europa. La Viola perde 2-1 in casa del Mainz nella terza giornata di Conference League. Avanti con Sohm al 16′ min, nella ripresa la squadra allenata dall’allenatore ad interim Galloppa subisce la rimonta dei padroni di casa, che pareggiano al 68′ min con Hollerbach e poi trovano la rete della vittoria all’ultimo minuto al 95′ min con Lee che regala la vittoria ai tedeschi. Prima sconfitta europea in stagione per la Fiorentina, che rimane ferma a 6 punti in classifica e perde la testa della classifica, scavalcata proprio dal Mainz

