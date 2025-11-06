Champions League, Inter regina dei ricavi: Napoli in coda tra le italiane

A metà della fase inaugurale della nuova Champions League 2025/26, le quattro italiane in corsa – Inter, Juventus, Atalanta e Napoli – hanno già incassato complessivamente quasi 200 milioni di euro dalla UEFA. A guidare la classifica dei ricavi è l’Inter, mentre il Napoli chiude il gruppo.

Il nuovo format del torneo, introdotto nel 2024/25, prevede otto partite nella prima fase e una distribuzione record di 2,47 miliardi di euro, contro i 2 miliardi del ciclo precedente. Ogni squadra qualificata ha già ricevuto 18,62 milioni come bonus di partecipazione, ai quali si aggiungono i premi legati ai risultati e alla posizione in classifica.

Sul campo, i nerazzurri hanno finora dominato con quattro vittorie su quattro, totalizzando 12 punti e garantendosi così un bottino economico superiore a tutte le altre italiane. L’Inter, infatti, ha già raggiunto quasi 60 milioni di euro in premi UEFA.

Alle spalle dei vice campioni d’Italia si piazza la Juventus, nonostante un percorso deludente: i bianconeri beneficiano di un alto coefficiente di partenza nel cosiddetto pilastro “value”, arrivando a 48 milioni di euro.

Segue l’Atalanta, forte di risultati convincenti (7 punti in 4 gare), che si attesta attorno ai 47 milioni. In difficoltà, invece, il Napoli: con soli 4 punti e un rendimento altalenante, i partenopei chiudono il quartetto italiano con circa 44 milioni di euro, penalizzati anche da una quota iniziale più bassa nel sistema di distribuzione UEFA.

Il “pilastro value” rappresenta infatti una delle principali novità economiche introdotte dal nuovo format. Comprende il valore del mercato televisivo e il ranking decennale dei club europei, con una ripartizione complessiva di 853 milioni di euro (73% per la parte europea, 27% per quella non europea).

Con quattro giornate ancora da disputare, le cifre sono destinate a salire, ma il quadro attuale è chiaro: Inter al comando, Napoli fanalino di coda.

Fonte: Calcio e Finanza