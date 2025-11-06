CdS Campania – “NAPOLI SULLE PUNTE”. Per la svolta servono più gol, gli azzurri creano poco

Un solo gol nelle ultime tre uscite, pochi pericoli e nessun attaccante a segno da sei partite

Hoj si è bloccato Lucca fermo a 1

Esterni a zero

B icchiere mezzo pieno: il Napoli ha subito un solo gol nelle ultime quattro partite, infilando tre clean sheet consecutivi dopo aver subito almeno una rete in nove occasioni consecutive.

Bicchiere mezzo vuoto: un solo gol realizzato nelle ultime tre partite, da Anguissa a Lecce sugli sviluppi di un calcio da fermo, con una vittoria e due 0-0 messi in fila in casa. E se il pareggio contro il Como ha comunque prodotto il primo posto in solitaria alla luce degli altri risultati, quello di martedì in Champions contro l’Eintracht ha complicato la corsa al playoff. Evidenziando la riedizione di un vecchio problema: il Napoli concretizza poco. Nella maggior parte dei casi meno di quanto produce, ma il fatto è che nelle ultime tre uscite ha prodotto anche meno del solito. Un problema gradualmente più ingombrante. Ma anche un problema strettamente legato alle difficoltà realizzative degli uomini in possesso di caratteristiche offensive più spiccate. Almeno in teoria.

