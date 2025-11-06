Buongiorno verso l’altro azzurro, quello nazionale

Nella passata stagione ed anche nell’avvio di questa, Alessandro Buongiorno è stato spesso ai box per problemi fisici. Ora, tornato a giocare con una certa continuità, pare aver convinto anche il ct azzurro, Gattuso. Oggi ne scrivono Il Mattino “nei primi due giri di convocazione non lo ha potuto fare proprio perché aveva problemi fisici. Stavolta no. E tra Moldavia e Norvegia giocherà anche titolare” e La Repubblica: “Buongiorno ha accusato un problema agli adduttori con il Pisa per rientrare nella ripresa della trasferta contro il Toro che per lui avrà sempre un rendimento particolare considerando il suo passato granata. Da allora è cresciuto tanto che Gattuso lo convocherà in nazionale per le gare contro Moldavia e Norvegia. La sensazione diffusa è quella di una ritrovata tranquillità”.

