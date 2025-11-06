CalcioNapoliNews

Anguissa, lama tagliente e lampo nella notte: la scadenza si avvicina

By Gabriella Calabrese
Un Napoli Frankcentrico. O almeno così sembra. Per questo si guarda con un po’ di apprensione a quella Coppa d’Africa che terrà Anguissa lontano da Napoli per un po’. Anche La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla fondamentale presenza del camerunense nel centrocampo del Napoli: “E’ lì a centrocampo oppure ovunque serva, in area e nelle transizioni, in quella sua travolgente andatura. Anguissa è acqua, aria, luce, è un lampo nella notte di Lecce che vale tre punti – e l’ultimo gol su azione – o è anche una lama tagliente nella difesa dell’Inter, per ribadire il concetto di superiorità e cancellare Eindhoven. Però anche il tormento, perché a scadenza s’avvicina: come fare quando, tra un po’, non essendoci neanche più De Bruyne, verrà meno pure quest’altro tenore?”.

