Anguissa è l’EA Sports FC Player of the Month di Ottobre
Frank Zambo Anguissa, come annuncia la SSC Napoli, è stato nominato calciatore del mese dalla Lega Serie A. Il centrocampista azzurro si aggiudica l’ “EA Sports FC Player of the Month” di Ottobre.
Nel mese scorso Frank si è messo in mostra con prestazioni straordinarie, coronate da tre reti nelle vittorie contro Genoa, Inter e Lecce.
Anguissa riceverà il riconoscimento allo stadio Maradona prima del match Napoli-Atalanta, dodicesima giornata di Serie A.
Congratulazioni, Frank!