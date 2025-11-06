NewsCalcioIn Evidenza

Anguissa è l’EA Sports FC Player of the Month di Ottobre

By Simona Marra
Frank Zambo Anguissa, come annuncia la SSC Napoli, è stato nominato calciatore del mese dalla Lega Serie A. Il centrocampista azzurro si aggiudica l’ “EA Sports FC Player of the Month” di Ottobre.

Nel mese scorso Frank si è messo in mostra con prestazioni straordinarie, coronate da tre reti nelle vittorie contro Genoa, Inter e Lecce.

Anguissa riceverà il riconoscimento allo stadio Maradona prima del match Napoli-Atalanta, dodicesima giornata di Serie A.

Congratulazioni, Frank!

