UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri designati per la 12° giornata

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i match di Serie B che si disputeranno nel prossimo fine settimana e che sono valevoli per la 12° giornata del torneo. Di seguito le sestine complete:

 

SPEZIA – BARI Venerdì 7/11 h. 20:30

CALZAVARA

BIANCHINI – ZEZZA

IV:      MARIANI

VAR:  MAZZOLENI

AVAR:   MONALDI

 

EMPOLI – CATANZARO h. 15:00

GALIPO’

DI GIACINTO – LAGHEZZA

IV:      PERENZONI

VAR:    VOLPI

AVAR:      RUTELLA

 

FROSINONE – MODENA h. 15:00

ARENA

ROSSI C. – FONTEMURATO

IV:       LUONGO

VAR:    BARONI

AVAR:   PAGANESSI

 

MANTOVA – PADOVA h. 15:00

TREMOLADA

SCARPA – RINALDI

IV:     VIAPIANA

VAR:      NASCA

AVAR:      PRENNA

 

REGGIANA – VIRTUS ENTELLA h. 15:00

PICCININI

BELSANTI – ZANELLATI

IV:      MASSIMI

VAR:   COSSO

AVAR:    DIONISI

 

SUDTIROL – CARRARESE h. 15:00

TURRINI

PRESSATO – PASCARELLA

IV:     DIOP

VAR: GUALTIERI

AVAR: GHERSINI

 

JUVE STABIA – PALERMO h. 17:15

MARCHETTI

REGATTIERI – PISTARELLI

IV:     MAROTTA

VAR:    GIUA

AVAR:     MERAVIGLIA

 

VENEZIA – SAMPDORIA h. 19:30

ALLEGRETTA

DI GIOIA – GRASSO

IV:     NIGRO

VAR:     SANTORO

AVAR:       DI VUOLO

 

CESENA – AVELLINO Domenica 9/11 h. 15:00

MARESCA

PALERMO – BARONE

IV:       ZANOTTI

VAR:     MARINI

AVAR:       FERRIERI CAPUTI

 

PESCARA – MONZA Domenica 9/11 h. 17:15

PAIRETTO

PERETTI – BAHRI

IV:       PERRI

VAR:     PRONTERA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:       DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

