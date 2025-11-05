UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri designati per la 12° giornata

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i match di Serie B che si disputeranno nel prossimo fine settimana e che sono valevoli per la 12° giornata del torneo. Di seguito le sestine complete:
SPEZIA – BARI Venerdì 7/11 h. 20:30
CALZAVARA
BIANCHINI – ZEZZA
IV: MARIANI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MONALDI
EMPOLI – CATANZARO h. 15:00
GALIPO’
DI GIACINTO – LAGHEZZA
IV: PERENZONI
VAR: VOLPI
AVAR: RUTELLA
FROSINONE – MODENA h. 15:00
ARENA
ROSSI C. – FONTEMURATO
IV: LUONGO
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
MANTOVA – PADOVA h. 15:00
TREMOLADA
SCARPA – RINALDI
IV: VIAPIANA
VAR: NASCA
AVAR: PRENNA
REGGIANA – VIRTUS ENTELLA h. 15:00
PICCININI
BELSANTI – ZANELLATI
IV: MASSIMI
VAR: COSSO
AVAR: DIONISI
SUDTIROL – CARRARESE h. 15:00
TURRINI
PRESSATO – PASCARELLA
IV: DIOP
VAR: GUALTIERI
AVAR: GHERSINI
JUVE STABIA – PALERMO h. 17:15
MARCHETTI
REGATTIERI – PISTARELLI
IV: MAROTTA
VAR: GIUA
AVAR: MERAVIGLIA
VENEZIA – SAMPDORIA h. 19:30
ALLEGRETTA
DI GIOIA – GRASSO
IV: NIGRO
VAR: SANTORO
AVAR: DI VUOLO
CESENA – AVELLINO Domenica 9/11 h. 15:00
MARESCA
PALERMO – BARONE
IV: ZANOTTI
VAR: MARINI
AVAR: FERRIERI CAPUTI
PESCARA – MONZA Domenica 9/11 h. 17:15
PAIRETTO
PERETTI – BAHRI
IV: PERRI
VAR: PRONTERA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)