UFFICIALE, Serie A – Le designazioni arbitrali per l’11° giornata

La Serie A è giunta all’undicesima giornata. L‘AIA ha da poco rese note le designazioni arbitrali dei match del prossimo fine settimana. Di seguito le sestine complete:
PISA – CREMONESE Venerdì 7/11 h.20.45
MARCENARO
ALASSIO – GARZELLI
IV: BONACINA
VAR: SERRA
AVAR: PRONTERA
COMO – CAGLIARI Sabato 8/11 h. 15.00
PEZZUTO
TEGONI – CAVALLINA
IV: PERRI
VAR: AURELIANO
AVAR: FOURNEAU
LECCE – H. VERONA Sabato 8/11 h. 15.00
ABISSO
LAUDATO – BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: CAMPLONE
AVAR: GARIGLIO
JUVENTUS – TORINO Sabato 8/11 h. 18.00
ZUFFERLI
COSTANZO – PASSERI
IV: DOVERI
VAR: LA PENNA
AVAR: DI PAOLO
PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45
DI BELLO
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
ATALANTA – SASSUOLO h. 12.30
CREZZINI
MOKHTAR – CECCON
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA – NAPOLI h. 15.00
CHIFFI
BERCIGLI – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA
GENOA – FIORENTINA h. 15.00
GUIDA
MELI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
ROMA – UDINESE h. 18.00
COLLU
CIPRESSA – TRINCHIERI
IV: MUCERA
VAR: DIONISI
AVAR: FABBRI
INTER – LAZIO h. 20.45
MANGANIELLO
BERTI – CECCONI
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO