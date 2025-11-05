Toppmöller allenatore Eintracht: “Siamo fieri di essere riusciti a pareggiare in casa dei campioni d’Italia”

Toppmöller ha ammesso ciò che al Maradona nella sfida di ieri tra il Napoli e il Francoforte, terminata 0-0, è apparso evidente a tutti: «Abbiamo adottato una tattica all’italiana – ha detto l’allenatore dell’Eintracht -. I ragazzi sono stati disciplinati e abbiamo concesso pochissimo: siamo stati forti nei duelli, ci siamo chiusi bassi e siamo fieri di essere riusciti a pareggiare in casa dei campioni d’Italia, ora in vetta alla Serie A».

Il tecnico tedesco torna contento dopo il pareggio senza reti in Champions: «Una prestazione importante: a livello difensivo siamo soddisfatti, a livello offensivo abbiamo avuto qualche buona opportunità, anzi, forse la migliore di tutta la partita, con Knauff.

Penso che per la mia squadra pareggiare 0-0 con il Napoli fosse un’occasione per confermarsi al livello dei campioni d’Italia».

