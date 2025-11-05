NewsCalcioRassegna Stampa

Scontri a Manchester, daspo per ultras del Napoli

By Giuseppe Sacco
Un provvedimento di divieto di accesso allo stadio (Daspo) è stato emesso dal questore di Napoli nei confronti di cinque tifosi partenopei che lo scorso settembre, in occasione dell’incontro di Champions tra Manchester City e gli azzurri, si sono resi protagonisti di comportamenti «pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica: gli ultras, dopo aver tentato di entrare in un settore diverso da quello a loro riservato all’Etiah Stadium, si sono scontrati con gli steward e le forze di polizia e arrestati.

I provvedimenti riguardano tifosi tra i 18 e i 30 anni e prevedono il divieto di accesso allo stadio, a seconda delle posizioni, da 3 a 5 anni. Altri 3 provvedimenti hanno invece riguardato altrettanti tifosi di 18, 26 e 48 e anni: i primi due sono stati denunciati per aver acceso dei fumogeni e resistenza a pubblico ufficiale in occasione di Napoli-Genova, mentre il 48enne deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale in occasione di Napoli-Cagliari.

 

Tutti e tre staranno fuori dagli stadi per un anno. Per un ulteriore tifoso del Napoli è scattato invece un daspo di 2 anni per aver scavalcato durante Napoli-Pisa.

 

Fonte: Il Mattino

