NewsCalcioSu X.com Roma – Festival Letteratura Sportiva e Campus: il programma completo. Si parte dal pomeriggio del 6 novembre By Giuseppe Sacco il Nov 5, 2025 - 09:30:07 0 Condividi Ritorniamo a Roma, ritorniamo a Piazza del Popolo per la quinta edizione del Festival Letteratura Sportiva, all’interno del Progetto Campus3S (Salute, Sport, Solidarietà). Factory della Comunicazione Appuntamento per il 6-7-8 Novembre p.v. !!! Il programma completo Primo incontro Giovedì 6 novembre Venerdì 7 novembre Sabato 8 novembre CalcioCampusNapoliRoma 0 Condividi FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestE-mail