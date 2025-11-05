Roberto Insigne: “Lorenzo è stato uno stimolo da bambino, un peso quando qualcuno mi paragona a lui”

«Ho convissuto per anni con questa etichetta. Lorenzo è stato uno stimolo da bambino, un peso quando qualcuno mi paragona a lui. Negli anni mi sono liberato di quel riferimento, fratello di Lorenzo Insigne sono orgoglioso di esserlo, ma all’anagrafe. Nel calcio abbiamo fatto percorsi diversi», sottolinea Roberto Insigne, tornato nell’Avellino 10 anni dopo l’esperienza vissuta da ragazzino.

La sua seconda vita in biancoverde col 1º sospirato gol di questa nuova stagione, realizzato sabato alla Reggiana.

Roberto ama il calcio ma preferisce vivere ore di relax con le sue donne. Le sue parole riportate dal corriere dello sport: «Quando torno a casa e trovo Patrizia ed Eva, le mie bimbe di 9 e 5 anni che mi aspettano insieme a mia moglie Elisabetta, è il vero momento in cui ricarico le batterie attraverso la serenità e la felicità che mi riescono a trasmettermi. La più grande mi accoglie spesso con il pallone, pensando di farmi felice, per fare qualche tiro in porta, ma preferisco uscire ed insegnare ad andare in bici senza rotelle».