Questione esterni: Neres, Politano, Lang…dove sono i gol delle fasce?

Un attacco poco incisivo, ovvio che gli occhi si puntino su Hojlund che di mestiere fa la punta. Di sicuro il danese, dopo l’infortunio, non sembra più essere brillante, ma è l’intero reparto offensivo azzurro a vivere un momento di appannamento. Scrive il CdS: “Gli esterni, che Conte non considera propriamente attaccanti, corrono, si sacrificano, ma incidono poco negli ultimi metri. E il dato è impietoso: 4 reti da Anguissa, altrettante da De Bruyne e McTominay, ma pochissimo dagli uomini di fascia. Neres e Politano in primis. Il brasiliano non segna addirittura dal 4 gennaio 2025, in Fiorentina-Napoli 0-3 dello scorso campionato: 305 giorni di astinenza, intervallati da infortuni e spezzoni di partita. Politano, invece, è fermo al 30 marzo 2025, gol al Maradona contro il Milan: 220 giorni senza esultare. Un’eternità per giocatori da cui non ci si aspetta la doppia cifra, ma un contributo maggiore al bottino dei gol. Lo stesso Lang non ha ancora trovato la via della rete da quando è arrivato a Napoli: ieri s’è mosso bene, ma tanto distante dalla porta. Il gol, insomma, sta diventando un’urgenza: non tanto in campionato, dove il Napoli è comunque primo, ma in Champions, dove la rincorsa deve ancora partire.”

