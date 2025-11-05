Quartieri Spagnoli – Pedonalizzazione al Largo Maradona, il piano del Comune di Napoli
“Quartieri Spagnoli: per la riorganizzazione della viabilità nei vicoli alle spalle di via Toledo si chiede alla Municipalità 2 di accelerare le operazioni. Il piano è pronto, e perciò l’altro ieri la Fondazione Foqus ha chiesto un incontro con la Municipalità, riunione che – si spera – arriverà entro la fine del mese. «Sono state molte negli anni le occasioni in cui abbiamo discusso insieme della riorganizzazione della mobilità nei Quartieri – si legge nella lettera inviata al presidente del secondo parlamentino Roberto Marino e alla giunta municipale – Una riorganizzazione che è sempre più urgente. Dopo tre anni di ascolto che hanno riguardato tutti i protagonisti del territorio, il Diarc ha concluso i lavori e sono pronti a presentare il piano, per poter così la Municipalità assumere le eventuali decisioni».
Trattandosi di strade secondarie, è infatti proprio il parlamentino a doversi esprimere in merito al progetto di pedonalizzazione elaborato dal Diarc e da Foqus. Un piano che prevede, tra l’altro, sensi unici e navette per turisti o residenti. Anche il Comune sta provando ad accelerare: «Per i Quartieri Spagnoli – spiega l’assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza – ci sarà un incontro con la Municipalità e Foqus. Certamente alcune azioni si possono anticipare». Insomma, bisogna fare presto. Si punta all’obiettivo di cominciare a mettere in pratica il nuovo piano viabilità a partire dall’inizio del 2026. E la Municipalità che posizione ha? Servono «più parcheggi in zona», e il piano regolatore per i nuovi Quartieri Spagnoli dovrà prevedere «un divieto di sosta e transito anche per gli scooter. Si trovi il coraggio politico di installare telecamere per multare chi “buca” la ztl». A parlare è l’assessore alle Attività Produttive del secondo parlamentino, Lorenzo Iorio. Il piano potrebbe essere attuabile in via progressiva a partire da inizio ‘26, e prevede la pedonalizzazione anche di via De Deo, la strada del murale di Maradona. Di certo, per portare una nuova viabilità nei vicoli alle spalle di via Toledo, servono delle scelte nette, di peso. Decisioni che possano modificare anche la sensibilità e le abitudini dei residenti. Sarà però cruciale l’incontro con la Municipalità 2″. Fonte Il Mattino