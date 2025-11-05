Quartieri Spagnoli – Pedonalizzazione al Largo Maradona, il piano del Comune di Napoli

“Quartieri Spagnoli: per la riorganizzazione della viabilità nei vicoli alle spalle di via Toledo si chiede alla Municipalità 2 di accelerare le operazioni. Il piano è pronto, e perciò l’altro ieri la Fondazione Foqus ha chiesto un incontro con la Municipalità, riunione che – si spera – arriverà entro la fine del mese. «Sono state molte negli anni le occasioni in cui abbiamo discusso insieme della riorganizzazione della mobilità nei Quartieri – si legge nella lettera inviata al presidente del secondo parlamentino Roberto Marino e alla giunta municipale – Una riorganizzazione che è sempre più urgente. Dopo tre anni di ascolto che hanno riguardato tutti i protagonisti del territorio, il Diarc ha concluso i lavori e sono pronti a presentare il piano, per poter così la Municipalità assumere le eventuali decisioni».

