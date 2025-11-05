Napoli, mai cosi male in Champions da 8 anni!

Altro dato pesante in casa Napoli, che nuoce soprattutto sulla testa di Conte: quella del Napoli è la peggiore partenza in Champions League in 8 anni.
Otto anni fa, un Napoli sempre in corsa per lo scudetto aveva conquistato solo 3 punti in 4 partite. La squadra, allora allenata da Sarri,aveva raccolto quei punti contro il Feyenoord, perdendo poi due partite in fila col City di Guardiola dopo la sconfitta d’esordio con lo Shaktar Donetsk.
La stagione terminò con l’eliminazione ai giorni del vecchio formato della Champions, e il raggiungimento dei 91 punti in campionato, non valevoli però per la vittoria del campionato.
Fonte: Il Mattino