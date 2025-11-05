Napoli, l’attacco azzurro non gira: i voti del CdS

Non va oltre lo 0-0 il Napoli “formato” Champions. La squadra non riesce a forzare ed imprimere ritmo al match e, in avanti, non incide nei suoi elementi d’attacco. Molti gli azzurri che si limitano al “compitino”, ma pochi guizzi e poca proposizione. Il CdS vota così la prestazione degli uomini di Conte:
Conte 5,5 – Il terzo clean sheet di fila, il primo in Europa, rende solo meno amaro il secondo 0-0 in quattro giorni dopo il Como. L’attacco non gira anche se stavolta, rispetto alla partita di sabato, la squadra crea di più ma spreca. In Champions, con 4 punti dopo 4 giornate, la strada si fa sempre più in salita.
Milinkovic-Savic 6 – Un solo vero intervento, nel secondo tempo, su Knauff. Poi tanti rilanci e qualche brivido.
Di Lorenzo 5 – Arriva spesso in zona offensiva ma non sempre la giocata o la scelta è quella giusta. In sofferenza nel finale.
Rrahmani 6 – Vince diversi duelli, guida la difesa anche con pulizia nelle uscite. Il giallo su Burkardt non lo condiziona.
Buongiorno 6 – Bene in anticipo su Burkardt, soprattutto nel primo tempo. Non ha un gran da fare, in verità.
Gutierrez 6,5 – Pronti-via e confeziona subito un assist al bacio non sfruttato. Va d’anticipo e anche di suola, quando può. Grande qualità nei cross.
Anguissa 6,5 – Danza e sterza, domina con strappi, recuperi e iniziative personali. Nel finale è dominante: McT spreca. Ma aveva sbagliato prima anche lui un gol facile.
Lobotka 6 – Torna titolare dopo un mese, 5 ottobre col Genoa, e si ritrova contro una squadra ermetica che prova ad aprire con pazienza e mestiere. Dura più di un’ora.
Lang (28’ st) 6 – Qualche spunto a sinistra. Almeno ci prova.
McTominay 5 –Si divora il gol nel finale, epilogo di una prova incolore con apertura una facile sbagliata a fine primo tempo e un’altra ghiotta chance fallita a metà ripresa. Errori non da lui.
Politano 5,5 – Sempre nel vivo della manovra, i compagni lo cercano spesso ma non riesce a incidere. Manca un pizzico di lucidità.
Neres (20’ st ) 5 – Non accende la luce come Conte avrebbe sperato. Non supera mai Brown. Impatto negativo.
Hojlund 5 – Stavolta in Europa, dove si esalta, non si ripete. Ha sui piedi una buona chance a inizio partita, ma calcia su Zetterer. Timido anche nel finale. Koch lo segue come un’ombra.
Elmas 6,5 – Avvio scoppiettante a sinistra, dove dribbla e sfiora il gol con serpentina e un bel tiro parato da Zetterer. Chiude da play, come col Como.