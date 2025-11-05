NewsCalcioNapoli

Napoli, l’attacco azzurro non gira: i voti del CdS

By Gabry Calabrese
Non va oltre  lo 0-0 il Napoli “formato” Champions. La squadra non riesce a forzare ed imprimere ritmo al match e, in avanti, non incide nei suoi elementi d’attacco. Molti gli azzurri che si limitano al “compitino”, ma pochi guizzi e poca proposizione. Il CdS vota così la prestazione degli uomini di Conte:

Conte  5,5Il terzo clean sheet di fila, il primo in Europa, rende solo meno amaro il secondo 0-0 in quattro giorni dopo il Como. L’attacco non gira anche se stavolta, rispetto alla partita di sabato, la squadra crea di più ma spreca. In Champions, con 4 punti dopo 4 giornate, la strada si fa sempre più in salita.

 

                           

Milinkovic-Savic 6Un solo vero intervento, nel secondo tempo, su Knauff. Poi tanti rilanci e qualche brivido.
Di Lorenzo 5Arriva spesso in zona offensiva ma non sempre la giocata o la scelta è quella giusta. In sofferenza nel finale.
Rrahmani 6 Vince diversi duelli, guida la difesa anche con pulizia nelle uscite. Il giallo su Burkardt non lo condiziona.
Buongiorno 6Bene in anticipo su Burkardt, soprattutto nel primo tempo. Non ha un gran da fare, in verità.
Gutierrez 6,5Pronti-via e confeziona subito un assist al bacio non sfruttato. Va d’anticipo e anche di suola, quando può. Grande qualità nei cross.

Anguissa 6,5  – Danza e sterza, domina con strappi, recuperi e iniziative personali. Nel finale è dominante: McT spreca. Ma aveva sbagliato prima anche lui un gol facile.
Lobotka 6  – Torna titolare dopo un mese, 5 ottobre col Genoa, e si ritrova contro una squadra ermetica che prova ad aprire con pazienza e mestiere. Dura più di un’ora.
Lang (28’ st) 6  – Qualche spunto a sinistra. Almeno ci prova.
McTominay 5   –Si divora il gol nel finale, epilogo di una prova incolore con apertura una facile sbagliata a fine primo tempo e un’altra ghiotta chance fallita a metà ripresa. Errori non da lui.
Politano 5,5 Sempre nel vivo della manovra, i compagni lo cercano spesso ma non riesce a incidere. Manca un pizzico di lucidità.
Neres (20’ st ) 5 Non accende la luce come Conte avrebbe sperato. Non supera mai Brown. Impatto negativo.
Hojlund 5  – Stavolta in Europa, dove si esalta, non si ripete. Ha sui piedi una buona chance a inizio partita, ma calcia su Zetterer. Timido anche nel finale. Koch lo segue come un’ombra.
Elmas 6,5Avvio scoppiettante a sinistra, dove dribbla e sfiora il gol con serpentina e un bel tiro parato da Zetterer. Chiude da play, come col Como.
