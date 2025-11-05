NewsCalcioIn Evidenza

Napoli: i top e flop de ilmattino, convince Vanja, male Hojlund

By Emanuele Arinelli
Le pagelle di Napoli-Eintracht: i top e i flop della sfida di Champions

Il Napoli, ieri sera, non è andato oltre lo 0-0 in casa contro l’Eintracht Francoforte, nel match valido per la quarta giornata di Champions League. Gli azzurri, al momento, hanno soltanto quattro punti in classifica.

Il Mattino ha pubblicato i top e flop della gara disputata ieri al “Maradona”.
Il migliore in campo, secondo il quotidiano, è stato Vanja, voto 7: decisivo in più occasioni, molto attento sul tiro di Knauff e pronto anche sul rimpallo di Gutierrez.

Tra i migliori anche il centrocampista macedone Elmas, voto 6,5: ispiratissimo e intraprendente in avvio, è sembrato l’unico in grado di creare pericoli. Collins e Christensen sono andati in grande difficoltà sulle sue folate sulla fascia.

I peggiori in campo, sempre secondo Il Mattino, sono stati due: Hojlund e McTominay, entrambi con voto 5.
Per il danese, diverse incertezze in fase difensiva e qualche errore di posizionamento; per lo scozzese, invece, una serata opaca, quasi svogliata, con poca qualità e molte imprecisioni.

Al mister del Napoli, Conte, Il Mattino assegna un 5,5: prova a dare fiducia a Elmas, che con il suo dinamismo è sembrato il più in palla, ma la squadra non riesce a sfondare il muro tedesco. Gli azzurri giocano con un 4-3-3 piuttosto blando, senza accelerazioni e con un ritmo monotono.

Mancano gli spunti di Politano e Anguissa, che non approfittano degli spazi davanti a se. Era una gara da vincere a tutti i costi, ma troppo a lungo è sembrata una serata vissuta con troppa serenità. C’è ancora tempo per recuperare, ma servirà ben altro ritmo.

