Manna: “Occorrevano seconde linee, migliorare i titolari non è facile”

Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht, queste le sue parole attraverso Il Mattino:

«Ci vuole pazienza e ambientamento per le seconde linee, non è facile inserire 9 persone, c’è chi è più avanti e chi indietro: speriamo che tutti possano guadagnarsi un posto e convincere il mister per avere più spazio. Nuovo acquisto a centrocampo? Calciatori come Kevin ce ne sono pochi, ci stiamo guardando intorno come giusto che sia. Al momento giusto ci faremo trovare pronti. Il lavoro dell’allenatore è fondamentale, se otteniamo risultati è merito del mister, dello staff e dei ragazzi. Non tutte le ciambelle escono col buco, i risultati aiutano l’integrazione dei nuovi. Ho sempre detto che avevamo 12/13 titolari l’anno scorso, avevamo bisogno di migliorare le seconde linee perché migliorare i titolari non è facile. In alcuni ruoli ci siamo riusciti, il prossimo nostro mercato sarà diverso ancora, ma in questo momento dovevamo allungare la rosa»

