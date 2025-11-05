CalcioNapoliNews

Manna: “Occorrevano seconde linee, migliorare i titolari non è facile”

By Gabriella Calabrese
0

Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht, queste le sue parole attraverso Il Mattino:
«Ci vuole pazienza e ambientamento per le seconde linee, non è facile inserire 9 persone, c’è chi è più avanti e chi indietro: speriamo che tutti possano guadagnarsi un posto e convincere il mister per avere più spazio. Nuovo acquisto a centrocampo? Calciatori come Kevin ce ne sono pochi, ci stiamo guardando intorno come giusto che sia. Al momento giusto ci faremo trovare pronti. Il lavoro dell’allenatore è fondamentale, se otteniamo risultati è merito del mister, dello staff e dei ragazzi. Non tutte le ciambelle escono col buco, i risultati aiutano l’integrazione dei nuovi. Ho sempre detto che avevamo 12/13 titolari l’anno scorso, avevamo bisogno di migliorare le seconde linee perché migliorare i titolari non è facile. In alcuni ruoli ci siamo riusciti, il prossimo nostro mercato sarà diverso ancora, ma in questo momento dovevamo allungare la rosa»

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

AAA – Cercasi Hojlund e gol disperatamente

Calcio

UFFICIALE, Serie A – Le designazioni arbitrali per l’11° giornata

Calcio

UFFICIALE – L’arbitro designato per Bologna/Napoli è Chiffi

News

Napoli, l’attacco azzurro non gira: i voti del CdS

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.