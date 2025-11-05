L’iniziativa del Comitato “Con Te Napoli” per l’esclusione,dei residenti in Campania, della trasferta a Bologna

Un esposto inviato alla Presidenza della Repubblica, al ministero dell’Interno, alla Federcalcio e al Comune di Bologna. Il comitato di tifosi azzurri “Con Te Napoli”, presieduto da Luigi Iaquinta, chiede la revoca del divieto di accesso ai tifosi residenti in Campania alla partita Bologna-Napoli in programma domenica 9 novembre allo stadio Dall’Ara. Quella di Lecce, dunque, sarebbe stata una parentesi. Dopo il via libera per la trasferta dei tifosi residenti in regione in Puglia è scattato un nuovo divieto da parte del Viminale. Il comitato “Con Te Napoli” si riserva di ricorrere alla Corte europea per la tutela dei diritti dell’uomo, contestando il mancato riscontro alle precedenti diffide e richieste di intervento in occasioni delle precedenti partite, «al fine di evitare discriminazioni per le trasferte vietate ai napoletani residenti in Campania, esclusi ingiustamente e inspiegabilmente dall’acquisto dei biglietti».

