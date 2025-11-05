NewsCalcioNapoli

La porta blindata: lode a Milinkovic Savic

Ottima prestazione per l'estremo difensore serbo

By Lorenzo Capobianco
0

Una delle poche note positive del pareggio casalingo contro l’Eintracht è l’ennesima ottima prestazione di Milinkovic-Savic. Il portiere serbo si è reso protagonista di un intervento importante e decisivo su Knauff nei minuti finali della partita. Una parata fondamentale, che ha evitato al Napoli una sconfitta che sarebbe stata pesantissima sulle speranze europee della squadra di Conte.

Factory della Comunicazione

Uno dei grandi dubbi di inizio stagione sembra essere risolto: è Vanija Milinkovic-Savic il portiere titolare del Napoli.

 

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Frustalupi: ”Napoli-Juventus la partita della vita. Kvara come Lavezzi”

News

Di Fusco: ”Napoli offuscato, ma tutto è possibile”

News

Frustalupi: ”Napoli di oggi forte, ma i ”tre tenori” giocherebbero…

News

Agostinelli: “Lobotka non si discute, Gutierrez sorprende. Di Lorenzo e Politano?…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.