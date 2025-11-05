La porta blindata: lode a Milinkovic Savic

Una delle poche note positive del pareggio casalingo contro l’Eintracht è l’ennesima ottima prestazione di Milinkovic-Savic. Il portiere serbo si è reso protagonista di un intervento importante e decisivo su Knauff nei minuti finali della partita. Una parata fondamentale, che ha evitato al Napoli una sconfitta che sarebbe stata pesantissima sulle speranze europee della squadra di Conte.

Uno dei grandi dubbi di inizio stagione sembra essere risolto: è Vanija Milinkovic-Savic il portiere titolare del Napoli.

Fonte: Il Mattino