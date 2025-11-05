NewsCalcio

Frena anche in Champions, un Napoli col freno a mano

By Giuseppe Sacco
0

Pareggio a reti bianche tra Napoli ed Eintracht Francoforte nella quarta giornata della fase campionato di UEFA Champions League. In uno Stadio Maradona privo di tifosi ospiti, gli azzurri hanno controllato il gioco senza però trovare il guizzo decisivo, mentre i tedeschi hanno badato all’ordine chiudendo con attenzione gli spazi.

Factory della Comunicazione

Cronaca essenziale

Primo tempo di chiara marca Napoli per possesso e territorio, ma con poche conclusioni realmente pericolose. Nella ripresa, ritmo più alto e due occasioni nitide nel finale: Anguissa sfiora il vantaggio con un inserimento centrale, poi Højlund non trova il tempo giusto sotto porta. Il portiere Vanja Milinković‑Savić si fa trovare pronto nelle uscite alte e nelle poche parate richieste; la linea difensiva guidata da Buongiorno e Rrahmani concede poco.

Migliori in campo

  • Vanja Milinković‑Savić — sicurezza tra i pali e gestione dell’area nelle palle inattive.
    • André‑Frank Zambo Anguissa — domina molti duelli in mezzo, recuperi e un’occasione nel finale. Coppia di centrocampo decisiva per equilibrio e aggressività.

Dati statistici del match

Fonte: rilevazioni live (possessione e tiri) — dati di sintesi: possesso 63,6% Napoli vs 36,4% Eintracht; tiri 18 a 7; tiri nello specchio 3 a 3; calci d’angolo 5 a 3; ammonizioni 2 a 1; parate 4 a 2.

Formazioni iniziali (4‑3‑3 / 5‑3‑2)

Napoli (4‑3‑3): V. Milinković‑Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutiérrez; Lobotka, McTominay, Anguissa; Politano, Højlund, Elmas.
Eintracht (5‑3‑2): dati come da comunicazioni ufficiali.

 

A cura di Giovanni Mirengo

 

Potrebbe piacerti anche
News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 5 novembre

Champions League

Champions League – Juventus ancora un pareggio: 1-1 con lo Sporting Lisbona

News

Toppmoller risponde a Conte: “In fase difensiva non c’è nazione migliore…

News

Conte: “Fa strano vedere una squadra tedesca fare un calcio così…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.