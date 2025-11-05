Frena anche in Champions, un Napoli col freno a mano

Pareggio a reti bianche tra Napoli ed Eintracht Francoforte nella quarta giornata della fase campionato di UEFA Champions League. In uno Stadio Maradona privo di tifosi ospiti, gli azzurri hanno controllato il gioco senza però trovare il guizzo decisivo, mentre i tedeschi hanno badato all’ordine chiudendo con attenzione gli spazi.

Factory della Comunicazione

Cronaca essenziale

Primo tempo di chiara marca Napoli per possesso e territorio, ma con poche conclusioni realmente pericolose. Nella ripresa, ritmo più alto e due occasioni nitide nel finale: Anguissa sfiora il vantaggio con un inserimento centrale, poi Højlund non trova il tempo giusto sotto porta. Il portiere Vanja Milinković‑Savić si fa trovare pronto nelle uscite alte e nelle poche parate richieste; la linea difensiva guidata da Buongiorno e Rrahmani concede poco.

Migliori in campo

Vanja Milinković‑Savić — sicurezza tra i pali e gestione dell’area nelle palle inattive.

• André‑Frank Zambo Anguissa — domina molti duelli in mezzo, recuperi e un’occasione nel finale. Coppia di centrocampo decisiva per equilibrio e aggressività.

Dati statistici del match

Fonte: rilevazioni live (possessione e tiri) — dati di sintesi: possesso 63,6% Napoli vs 36,4% Eintracht; tiri 18 a 7; tiri nello specchio 3 a 3; calci d’angolo 5 a 3; ammonizioni 2 a 1; parate 4 a 2.

Formazioni iniziali (4‑3‑3 / 5‑3‑2)

Napoli (4‑3‑3): V. Milinković‑Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutiérrez; Lobotka, McTominay, Anguissa; Politano, Højlund, Elmas.

Eintracht (5‑3‑2): dati come da comunicazioni ufficiali.

A cura di Giovanni Mirengo