Elmas, il play scelto da Conte. Sta bene, è in fiducia e le sue giocate lo dimostrano

By Emilia Verde
Uno dei protagonisti di Napoli-Eintracht, ieri sera al Maradona, per la quarta di Champions League, è stato sicuramente Eljif Elmas, il play scelto da Conte. Il Corriere dello Sport scrive: “Elmas sta bene, è in fiducia e in campo si vede con giocate pulite e di personalità: «Sto cercando di fare del mio meglio. Sono arrivato qui pronto, sono in buone condizioni, aspetto sempre il mio momento e spero di avere sempre più spazio. Tutte le volte che vengo chiamato in causa cerco di dare il mio contributo». Anche lui ha sfiorato la rete più volte: «Speriamo arrivi quanto prima», ha concluso”.

