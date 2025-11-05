Di Lorenzo: “Dovevamo essere più precisi nella rifinitura, meritavamo la vittoria”
Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte, gli azzurri sprecano e non riescono a trovare la via del gol.
Questa l’analisi di Di Lorenzo riportata da ilmattino:
“Abbiamo fatto un’ottima gara, ci è mancato il gol. Dovevamo essere più precisi nella rifinitura. Loro si sono difesi bene e hanno cercato di ripartire, ma li abbiamo contenuti. Meritavamo la vittoria”.
Anche Elmas ha parlato dopo il pareggio: “È mancato il gol, dobbiamo essere più cattivi. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così. Serve qualcosa in più, le partite si vincono con i gol. Dobbiamo essere precisi e cercare di tirare di più.
Tutte le partite sono importanti, oggi abbiamo fatto la nostra partita. Cerco sempre di fare il mio meglio, in qualsiasi posizione. Spero di avere sempre più spazio”.