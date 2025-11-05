NewsCalcioNapoli

Di Fusco: ”Napoli offuscato, ma tutto è possibile”

By Lorenzo Capobianco
0

Intervenuto a ”Un calcio alla radio”, Raffaele Di Fusco ha commentato la prestazione opaca del Napoli nel match contro l’Eintracht.

“In Champions ora è tutto molto più difficile, ma se il Napoli gioca da Napoli è tutto possibile. Il problema è che non vedo il vero Napoli. Troppi giocatori sono stanchi e non stanno rendendo come dovrebbero. A questo punto della stagione mi aspetterei più brillantezza. Quando si è stanchi il margine di errore si alza tantissimo. Penso agli errori di McTominay. Peccato perché l’Eintracht è una squadra sicuramente alla portata, e non basta dire che si sono chiusi a catenaccio. Lang non ha fatto male, ma gli altri non riuscivano a superare l’avversario nell’uno contro uno. Hojlund ieri non c’era, e nemmeno McTominay. Di Lorenzo e Anguissa non hanno sostituti naturali. Nonostante ciò il Napoli è primo in classifica e ha la possibilità ancora di qualificarsi in Champions”.

