Conte sugli infortuni: “Dovremmo citare anche Lukaku”

By Emilia Verde
Dopo il pareggio in casa contro l’Eintracht, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa, sottolineando, fra le altre cose, i tanti infortuni subiti dai suoi ragazzi. Il Corriere dello Sport scrive: “A proposito di infortuni: «Non parliamo dei calciatori che oggi non ci sono, altrimenti dovremmo citare anche Lukaku. A livello numerico facciamo fatica, eravamo un po’ tirati a centrocampo e senza De Bruyne dobbiamo tirare fuori delle situazioni con Elmas. Come ho detto, bisogna cercare di essere ambiziosi, ma si deve percorrere un cammino». Poi, ancora sulla partita: «Penso che i ragazzi abbiano dato tutto: ho contato occasioni importanti e se la sblocchi diventa un’altra storia. Penso alle chance clamorose di McTominay e Hojlund: se fai gol, finisce 3-0. La nostra ambizione è quella di crescere e fare esperienza: stiamo affrontando una stagione con tanti impegni rispetto all’anno scorso e puoi essere ambizioso quanto vuoi, ma la strada va percorsa. C’è poco da fare»”.

