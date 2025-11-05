Chiffi torna a dirigere il Napoli: bilancio favorevole per gli azzurri, negativo per il Bologna

L’arbitro internazionale Daniele Chiffi, in forza alla classe UEFA dal 2021/22, sarà nuovamente designato per una gara del Napoli, a poco più di un mese dal precedente incrocio — Milan-Napoli 2-1 del 28 settembre.

Per gli azzurri si tratta dell’unica sconfitta sotto la sua direzione: nei 12 confronti precedenti in Serie A, infatti, avevano ottenuto 10 vittorie e 2 pareggi.

Situazione opposta per il Bologna, che con Chiffi ha conquistato un solo successo (1-0 contro il Benevento nel 2017) in sei partite arbitrate.