Champions League – Zampate Inter e Atalanta

Successi importantissimi per Inter e Atalanta nella quarta giornata di Champions League. Quarta vittoria di fila per i neroazzurri che con fatica battono 2-1 il Kairat Almaty, Lautaro Martinez sblocca il risultato a fine primo tempo, nella ripresa clamoroso pari ospite con Arad ma poi ci pensa Carlos Augusto a rimettere le cose apposto. Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Chivu che consolida la testa della classifica assieme a Bayern Monaco e Arsenal a punteggio pieno. Successo esterno pesantissimo invece dell’Atalanta, che espugna 1-0 Marsiglia con la rete di Samardzic al 89′ min e centra la seconda vittoria, andando a 7 punti in classifica