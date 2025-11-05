Champions League Live: ok Inter e Atalanta
Con le gare di questa sera si è conclusa la quarta giornata della “Fase Campionato” della Uefa Champions League 2025-2026. Il mercoledì di coppa ha visto impegnate Inter e Atalanta. Gli uomini di Chivu hanno battuto, a San Siro, gli azeri del Kairat Almaty, mentre l’Atalanta ha violato il “Velodrome”. Di seguito risultati della serata.
Inter-Kairat Almaty 2-1: 45′ Lautaro Martinez (I), 56′ Ofri Arad (K), 67′ Carlos Augusto (I)
Marsiglia-Atalanta 0-1: 90′ Samardzic (A)
Ajax-Galatasaray 0-3: 59′, 66′ rig. e 79′ rig. Osimhen (G)
Newcastle-Atletico Bilbao 2-0: 11′ Burn (N), 49′ Joelinton (N)
Manchester City-Borussia Dortmund 4-1: 22′ e 57′ Foden (M), 29′ Haaland (M), 72′ Anton (B), 91′ Chercki (M)
Club Bruge-Barcellona 3-3: 6′ Tressoldi (CB), 8′ Torres (B), 17′ e 63′ Borges (CB), 61′ Lamine Yamal (B), 77′ Tzolis (AU)
Benfica- Leverkusen 0-1: 65′ Schick (L)
Pafos-Villareal 1-0: 46′ Luckassen (P)
Qarabag-Chelesea 2-2: 16′ Estevao (C), 29′ Leandro (Q), 39′ rig. Jankovic (Q), 53′ Garnacho (C)