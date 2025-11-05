NewsCalcioRassegna Stampa

Champions League – Le cose si complicano per il Napoli dopo il pareggio con l'Eintracht

Il Napoli ha pareggiato ieri sera contro l’Eintracht per 0-0, quarta gara di Champions League, e per gli azzurri il percorso diventa più ostico. Il Corriere dello Sport scrive: “E ora, dopo lo 0-0 con l’Eintracht, la storia internazionale s’è fatta davvero complicata: una vittoria, un pareggio, due sconfitte e 4 punti. Zona playoff a rischio, non resta che attendere il quadro completo e poi tuffarsi con la mente e l’anima nel mare del prossimo turno. Prima di dedicarsi con il corpo e con i gol, s’intende: il 25 novembre arriverà al Maradona il Qarabag e il Napoli proverà a non sprecare anche questa chance. Anzi, dovrà assolutamente capitalizzarla e poi sperare in una serie di risultati favorevoli”.

