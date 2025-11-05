CdS – Napoli-Eintracht, prova positiva per Elmas

Il Napoli ha rimediato un pareggio, ieri sera al Maradona, contro l’Eintracht Francoforte, quarta gara di Champions League. Uno degli elementi che ha spiccato, come nella gara col Como, è stato Elmas, il jolly scelto da Conte. Il Corriere dello Sport scrive: “Prima esterno offensivo a sinistra con gol sfiorato dopo un bel dribbling, poi il ritorno da play con l’uscita di Lobotka nel secondo tempo. Ruolo già ricoperto sabato contro il Como con ottimi risultati e gli elogi pubblici di Conte. Ieri altra prova positiva per Elmas, professione jolly, che ha commentato così il pari con l’Eintracht: «La prova c’è stata, abbiamo costruito e ci abbiamo provato, è mancato solo il gol. Volevamo vincerla, peccato. Ma la strada è quella giusta. Dobbiamo continuare così». Il jolly poi torna sulle occasioni fallite soprattutto nel secondo tempo e nel momento di maggior spinta: «Serve essere più precisi e dobbiamo tirare di più, però ripeto la squadra ha creato e anche tanto»”.

