CalcioNewsRassegna Stampa

CdS Campania – Strada in salita “SI FA DURA”. Il Napoli non sfonda

By Giuseppe Sacco
0

Il Napoli trova tutto chiuso

 

Factory della Comunicazione

 

La squadra di Conte è superiore nei numeri ma spreca troppo fino all’utimo minuto: l’Eintracht alza il muro e ottiene il punto

 

                                        

 

Dominio, tante chance e troppi rimpianti

 

La situazione in classifica si fa complicata

 

È spietata, la legge del gol: non segni, non vinci. Retorico e banale ma tremendamente utile a fotografare la serata Champions e il momento del Napoli: seconda partita in quattro giorni senza reti e secondo 0-0 di fila al Maradona, fino a poco fa terra di cinque successi su cinque. E se quello con il Como aveva riportato la squadra in testa al campionato, il pari di ieri è pericolosissimo in ottica qualificazione: i conti si faranno a turno completato, sì, ma di questo passo, con una sola vittoria in quattro giornate, anche il playoff comincia a essere viscido. Tanto da rischiare di sfuggire di mano. Eppure l’Eintracht, privo del gioiellino Uzun, coperto come in Alaska e votato esclusivamente al contropiede, aveva un piano unico: non perdere, nonostante la medesima necessità di punti e lo stesso ruolino del Napoli (2 sconfitte e un sorriso). Ma la squadra di Conte, nonostante il dominio nel possesso (64%) e nei tiri (18-7, 3-3 nello specchio), non è mai riuscita a colpire. Troppi errori, poca convinzione, Hojlund divorato da Koch e McTominay incredibilmente alle stelle all’83’, con la porta spalancata. Non da lui. In malora anche l’ultima doppia chance Elmas-Hoj al 95′, con figurone per la difesa tedesca e mille rimpianti. Napoli spuntato, tenero nell’ultimo quarto e autore di un solo gol nelle ultime tre uscite: a Lecce, su azione da fermo, con Anguissa. Anche ieri il più pericoloso. Più di Neres, Lang e Politano, esterni offensivi a secco da mesi. Manca l’estro di De Bruyne in rifinitura, mancano soprattutto lucidità e cattiveria in area: vari pasticci, troppi. E si sa: non segni, non vinci.  

 

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Frena anche in Champions, un Napoli col freno a mano

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 5 novembre

Champions League

Champions League – Juventus ancora un pareggio: 1-1 con lo Sporting Lisbona

News

Toppmoller risponde a Conte: “In fase difensiva non c’è nazione migliore…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.