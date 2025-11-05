NewsCalcioNapoli

Biasin: ”Conte cerca nemici, al costo di inventarseli”

Le parole del giornalista

By Lorenzo Capobianco
0

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin è tornato sulla comunicazione di Conte. L’opinionista, storico tifoso dell’Inter, è sempre molto critico sul tipo di comunicazione usata da Antonio Conte nelle sue conferenze stampa. Queste le sue parole:

”Come sempre ci si divide tra chi ama il suo modo di comunicare e chi lo ritiene eccessivo. Credo che le due cose possano tranquillamente andare insieme. Conte alza i toni perché storicamente sa che “cercare nemici” anche al costo di inventarseli è un buon modo per alzare il livello di competitività.”

