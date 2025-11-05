Arpaia: “Elmas? Ha colpito Conte. É più maturo”

Gennaio Arpaia, giornalista de “Il Mattino”, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di “Un calcio alla radio”, trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale.

Factory della Comunicazione

“Il Napoli lo scorso anno ha vinto lo scudetto segnando poco, ma faceva un calcio con delle caratteristiche precise, sfruttando una tipologia di gioco che oggi non può essere fatto. L’esperimento Neres centravanti è andato bene con l’Inter ma non si può utilizzare sempre. C’è un trend sicuramente negativo ma ci sono anche delle occasioni che devono essere sfruttate. Il Napoli in Europa ha fatto vedere delle cose migliori, eppure ha soltanto quattro punti. Elmas? Avevamo capito che era piaciuto molto a Conte e con l’Eintracht ha fatto la sua parte. Oggi è più maturo e più pronto rispetto a quello che abbiamo lasciato andare al Lipsia. Si è calato bene nel ruolo di esterno alto a sinistra, ma a questo Napoli manca un elemento fondamentale come De Bruyne, che era entrato nel 60% dei gol segnati dal Napoli. Conte lo ha spiegato bene: questo percorso va seguito con coerenza provando a risolvere le problematiche che ci sono”.