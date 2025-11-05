NewsIn EvidenzaNapoli

Ambrosini: “Napoli? A gennaio un colpo a centrocampo”

By Giovanni Esposito
0

Durante “Elastici”, trasmissione in onda sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio”, Massimo Ambrosini ha analizzato il momento del Napoli. Ecco le parole dell’opinionista.

Factory della Comunicazione

Per me a gennaio il Napoli deve intervenire e trovare un centrocampista in più. Anguissa andrà via per la Coppa d’Africa e De Bruyne non ci sarà. Serve una mezz’ala di qualità, meno di gambe e un po’ più di qualità, è quello che serve a gennaio.

Non mi viene in mente un nome da spendere, il Napoli ha bisogno anche di tecnica. Quando trovano le difese chiuse senza De Bruyne, ha bisogno di qualcuno che in quelle zone si gira e riesce a combinare. Il Napoli ora senza il belga lo fa meno“.

