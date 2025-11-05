NewsCalcioNapoli

Agostinelli: “Lobotka non si discute, Gutierrez sorprende. Di Lorenzo e Politano? Solo un po’ di stanchezza”

By Sara Di Fenza
Andrea Agostinelli, allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Gutierrez è un ottimo giocatore, non è facile farsi trovare pronto quelle poche volte che l’allenatore ti chiede di entrare, è stato uno dei migliori in assoluto nella serata di ieri. Gli alibi di Lobotka sono tantissimi e giustificati, sicuramente questi minuti di ieri lo aiuteranno in vista della prossima: lo slovacco non si discute mai. Di Lorenzo e Politano sono un po appannati, ma si riprenderanno subito, un conto è fare un campionato con le coppe, un altro è farlo senza“.

