NewsCalcioNapoli

Youth League – Il Napoli Primavera tiene testa all’Eintracht: finisce 0-0 al “Piccolo”

Altro pareggio importante per gli azzurrini

By Guido Russo
0

Un altro punto prezioso per il Napoli Primavera in Youth League. Gli azzurrini di mister Rocco chiudono sullo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte, conquistando il terzo pareggio consecutivo dopo quelli contro Sporting CP e PSV.

Factory della Comunicazione

La partita, giocata in condizioni rese difficili dal forte vento, ha visto i tedeschi più propositivi sul piano del gioco, soprattutto nella gestione del possesso palla. In diverse occasioni l’Eintracht ha sfiorato il vantaggio, ma un super Spinelli ha blindato la porta del Napoli con interventi decisivi su Ilicevic e Awusi.

Il momento chiave è arrivato al 72’: De Luca commette fallo in area su Dills e l’arbitro assegna il rigore. Lo stesso Dills si incarica della battuta, ma spedisce alto, graziando gli azzurrini.

Nel finale, la squadra partenopea ha stretto le maglie difensive e si è affidata alle ripartenze, sfiorando anche qualche buona occasione. Ancora una volta protagonista Spinelli, autore di una doppia parata salva-risultato nei minuti conclusivi.

Con questo pareggio, il Napoli muove ancora la classifica europea e può guardare con fiducia al prossimo impegno in Primavera 1 contro l’Atalanta.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

UFFICIALE – Le formazioni del Napoli e dell’ Eintracht Francoforte

News

Magoni: “Il Napoli merita di essere primo. Anguissa in fiducia totale, centrocampo…

News

Napoli–Eintracht, allerta massima ma nessun tifoso tedesco in arrivo: la Questura…

News

Reja: “A Napoli è stato un bel percorso. Scudetto? Vincere non è mai facile”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.