UFFICIALE – Fiorentina, esonerato Stefano Pioli

Alla fine Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Un epilogo scontato nella sostanza, ma non nella forma perché fino all’ultimo il tecnico ha fatto muro, rifiutando di fatto le dimissioni. Una scelta che ha messo in grave difficoltà la società che ha dovuto prendere ulteriore tempo per districare una situazione che richiedeva una soluzione definitiva. E così, nella tarda mattinata di martedì 4 novembre, è arrivata la decisione: esonero di Pioli, con l’intervento decisivo da parte di Rocco Commisso, il patron viola che ha dato il suo OK al cambio in panchina dagli Stati Uniti, con la comunicazione ufficiale da parte del club gigliato. Fonte Fanpage.it

ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro.

La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa”, questo il comunicato ufficiale dell’ACF Fiorentina