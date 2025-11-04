Adnkronos News

Tasca: “Aiutiamo 17 mila persone e promuoviamo comunità energetiche solidali”

By Adnkronos
0

Tasca: “Il libro nasce dall’esigenza di condividere le esperienze maturate in quasi dieci anni di attività del Banco dell’Energia. In questi anni abbiamo distribuito oltre 13 milioni di euro su tutto il territorio nazionale, raggiungendo più di 17 mila persone e attivando quasi 10 comunità energetiche solidali.” Queste le parole di Roberto Tasca, presidente Banco dell’energia e A2A, in occasione della presentazione del volume “Povertà energetica e accesso equo all’energia: una riflessione sulla società contemporanea”, realizzato dalla Fondazione Banco dell’energia in collaborazione con l’Università Luiss.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Imprese: Rs Italia presenta la ricerca “Il Procurement dei materiali Indiretti In…

Adnkronos News

Samsung e il futuro del Gaming a Lucca Comics 2025

Adnkronos News

Career Day Luiss: il ponte tra università e imprese per la prima volta nel cuore di…

Adnkronos News

Stati generali della Space Economy 2025: a Milano si traccia la via italiana dello…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.