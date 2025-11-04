Adnkronos News

Stati generali della Space Economy 2025: a Milano si traccia la via italiana dello spazio

Si è conclusa a Milano, tra i ‘Sette palazzi Celesti’ di Anselm Kiefer al Pirelli Hangar Bicocca, la seconda edizione degli Stati generali della Space Economy 2025, rassegna nazionale promossa dall’Intergruppo parlamentare per la space economy (Ipse). Alla tre giorni hanno preso parte, in presenza o tramite videomessaggi, i ministri Adolfo Urso e Guido Crosetto, rispettivamente ministro delle Imprese e del made in Italy, nonché autorità delegata per le Politiche spaziali e aerospaziali, e ministro della Difesa. I rappresentanti del mondo dell’industria, dell’università, della ricerca e della finanza presenti al momento di confronto sono inoltre stati raggiunti dalle parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, con un messaggio, ha espresso grande soddisfazione per come, nel corso delle tre giornate, si sia riusciti ad “unire concretezza e visione” rispetto alle “principali declinazioni dell’economia dello spazio”. I temi al centro dell’edizione 2025 sono stati la diplomazia, l’intelligenza artificiale e le opportunità di sviluppo economico date dal comparto spaziale. La crescita del settore è infatti un volano di competitività che offre al Paese la possibilità di consolidare la propria posizione tra i protagonisti europei della nuova economia dello spazio.

