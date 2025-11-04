Adnkronos News

SiGMA Europe 2025, ‘Tutte le strade portano a Roma’: l’evento gaming con Codere

By Adnkronos
0

Ha aperto ufficialmente i battenti nella Capitale l’evento più atteso del settore gaming: SiGMA Central Europe. Per tre giorni, presso la Fiera di Roma, i protagonisti dell’industria del gaming internazionale si incontreranno per discutere del proprio avvenire e per vivere esperienze esclusive legate al mondo del gioco digitale. 100mila metri quadri di area, più di mille espositori, 550 speaker esperti che illustreranno come sta cambiando il settore e 30mila delegati provenienti da tutto il mondo sono solo alcuni dei numeri da capogiro che dimostrano come “tutte le strade portano a Roma”. Particolare attenzione è stata rivolta dagli organizzatori all’hub del gaming europeo del futuro: il gioco d’azzardo digitale online. Per questo motivo all’iniziativa ha aderito anche Codere che ha presentato la nuova piattaforma digitale, pensata per offrire ai clienti un’esperienza di gioco sicura, fluida e coinvolgente.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Eicma 2025: Magri (Eicma), ‘esposizione sempre più internazionale, imperdibile per la…

Adnkronos News

Ambasciata russa protesta: da Italia campagna contro Mosca – Notizie…

Adnkronos News

Fine vita, Brandi (Pro Vita & Famiglia): “Suicidio assistito non è…

Adnkronos News

Fine vita, Stoica: “Lo Stato deve accompagnare alla vita, non alla morte”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.