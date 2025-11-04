SEGUI IL LIVE: Napoli – Eintracht Francoforte, 0-0 a 15 minuti dalla fine
Live alle ore 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona
79′ – Cambio nelle file degli ospiti: fuori Larsson per Skhiri
78′ – Gran botta di Gutierrez da fuori area. Il pallone termina largo
75′ – RISPONDE IL NAPOLI. Occasione gigante per Anguissa che si trova il pallone sui piedi da posizione ottima ma non gli riesce il controllo.
73′ – Seconda sostituzione per il Napoli: Fuori Lobotka dentro Noa Lang
73′ – PERICOLOSO L’EINTRACHT! Un tiro da posizione defilata di Knauff ha costretto Milinkovic savic ad un ottima parata. Si rimane 0-0
68′ – OCCASIONE MCTOMINAY. Lo scozzese stoppa un buon pallone in area di rigore e calcia in porta. Decisiva la deviazione di un difensore in calcio d’angolo
65′ – Primo cambio anche per il Napoli: Politano fa spazio a Neres
65′ – Primo cambio per l’Eintracht: fuori Bahoya, dentro Knauff
64′ – Ammonito un membro della panchina dei tedeschi per proteste
57′ – Arrembante adesso il Napoli che guadagna il secondo calcio d’angolo consecutivo
56′ – Primo corner per il Napoli. Politano sul punto di battuta
52′ – Tiro da buona posizione di Chaibi, ancora debole e facile la presa per Milinkovic Savic
50′ – Arriva anche il primo ammonito. È Rrahmani a prendersi il giallo per aver fermato fallosamente Burkardt lanciato in contropiede
48′ – Primo calcio d’angolo della partita. Eintracht in attacco
46′ – Si parte! È iniziato il secondo tempo
SECONDO TEMPO
LE STATISTICHE DEL PRIMO TEMPO
Possesso palla: 66% – 34%
xG: 0.69 – 0.08
Tiri totali: 8 – 2
Tiri in porta: 1 – 1
Calci d’angolo: 0 – 0
Falli: 8 – 6
Pali e traverse: 0 – 0
45’+1 – Fine primo tempo. Il parziale è 0-0
45′ – Assegnato un minuto di recupero
40′ – Tentativo da fuori di Anguissa. Il tiro finisce molto alto, ma il Napoli sta pian piano aumentando i giri del motore
21′ – ANCORA OCCASIONE NAPOLI! Sempre in mischia, stavolta sugli sviluppi di calcio piazzato, prima Buongiorno e poi McTominay cercano la rete. L’arbitro poi ferma tutto per fallo in attacco dell’ex Torino
15′ – L’Eintracht è tutto chiuso dietro e il Napoli tiene palla da una decina di minuti. Possesso Palla 77% – 23%
13′ – Ispiratissimo Elmas che continua a puntare i difensori avversari e calciare. Questa volta il suo tiro viene parato da Zetterer
11′ – Ancora Napoli in attacco. Elmas calcia dal limite dell’area ma colpisce McTominay che sulla direzione
6′ – OCCASIONE NAPOLI! Hojlund e Anguissa arrivano insieme su un pallone che viaggiava nell’area piccola. Nella mischia nessuno dei due è riuscito a concludere in modo pulito
3′ – Primo tiro del match. Ci ha provato Bahoya ma la conclusione è debole e centrale
1′ – Inizia la partita! Batte il Napoli
PRIMO TEMPO
LA PARTITA
18:10 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento
17:52 – Il Maradona inizia a riempirsi (Foto dell’inviato Riccardo Cerino)
17:35 – Le formazioni ufficiali di Napoli – Eintracht Francoforte
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.
Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. All. Toppmoller.
IMMAGINI DALLO SPOGLIATOIO DEL NAPOLI
WARM UP DEGLI AZZURRI
MATCHDAY
I PRECEDENTI DEL NAPOLI CONTRO L’EINTRACHT FRANCOFORTE
|Competizione
|Giocate
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Fatti
|Subiti
|Champions League
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|Coppa Uefa
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|Coppa delle Alpi
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|5
|2
|0
|3
|6
|4
METEO SU NAPOLI
DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro Joao Pinheiro, assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto uomo Fabio Verissimo, Var Tiago Martins e André Narciso.
Dopo la pesante sconfitta rimediata due settimane fa contro il PSV Eindhoven, il Napoli torna a giocare in Champions League, questa volta contro l’Eintracht Francoforte al Maradona. I tedeschi in Champions sono reduci da una brutta sconfitta interna contro il Liverpool per 5-1.