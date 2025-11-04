SEGUI IL LIVE: Napoli – Eintracht Francoforte, 0-0 a 15 minuti dalla fine

79′ – Cambio nelle file degli ospiti: fuori Larsson per Skhiri

Factory della Comunicazione

78′ – Gran botta di Gutierrez da fuori area. Il pallone termina largo

75′ – RISPONDE IL NAPOLI. Occasione gigante per Anguissa che si trova il pallone sui piedi da posizione ottima ma non gli riesce il controllo.

73′ – Seconda sostituzione per il Napoli: Fuori Lobotka dentro Noa Lang

73′ – PERICOLOSO L’EINTRACHT! Un tiro da posizione defilata di Knauff ha costretto Milinkovic savic ad un ottima parata. Si rimane 0-0

68′ – OCCASIONE MCTOMINAY. Lo scozzese stoppa un buon pallone in area di rigore e calcia in porta. Decisiva la deviazione di un difensore in calcio d’angolo

65′ – Primo cambio anche per il Napoli: Politano fa spazio a Neres

65′ – Primo cambio per l’Eintracht: fuori Bahoya, dentro Knauff

64′ – Ammonito un membro della panchina dei tedeschi per proteste

57′ – Arrembante adesso il Napoli che guadagna il secondo calcio d’angolo consecutivo

56′ – Primo corner per il Napoli. Politano sul punto di battuta

52′ – Tiro da buona posizione di Chaibi, ancora debole e facile la presa per Milinkovic Savic

50′ – Arriva anche il primo ammonito. È Rrahmani a prendersi il giallo per aver fermato fallosamente Burkardt lanciato in contropiede

48′ – Primo calcio d’angolo della partita. Eintracht in attacco

46′ – Si parte! È iniziato il secondo tempo

SECONDO TEMPO

LE STATISTICHE DEL PRIMO TEMPO

Possesso palla: 66% – 34%

xG: 0.69 – 0.08

Tiri totali: 8 – 2

Tiri in porta: 1 – 1

Calci d’angolo: 0 – 0

Falli: 8 – 6

Pali e traverse: 0 – 0



45’+1 – Fine primo tempo. Il parziale è 0-0

45′ – Assegnato un minuto di recupero

40′ – Tentativo da fuori di Anguissa. Il tiro finisce molto alto, ma il Napoli sta pian piano aumentando i giri del motore

21′ – ANCORA OCCASIONE NAPOLI! Sempre in mischia, stavolta sugli sviluppi di calcio piazzato, prima Buongiorno e poi McTominay cercano la rete. L’arbitro poi ferma tutto per fallo in attacco dell’ex Torino

15′ – L’Eintracht è tutto chiuso dietro e il Napoli tiene palla da una decina di minuti. Possesso Palla 77% – 23%

13′ – Ispiratissimo Elmas che continua a puntare i difensori avversari e calciare. Questa volta il suo tiro viene parato da Zetterer

11′ – Ancora Napoli in attacco. Elmas calcia dal limite dell’area ma colpisce McTominay che sulla direzione

6′ – OCCASIONE NAPOLI! Hojlund e Anguissa arrivano insieme su un pallone che viaggiava nell’area piccola. Nella mischia nessuno dei due è riuscito a concludere in modo pulito

3′ – Primo tiro del match. Ci ha provato Bahoya ma la conclusione è debole e centrale

1′ – Inizia la partita! Batte il Napoli

PRIMO TEMPO

LA PARTITA

18:10 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento

17:52 – Il Maradona inizia a riempirsi (Foto dell’inviato Riccardo Cerino)

17:35 – Le formazioni ufficiali di Napoli – Eintracht Francoforte

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. All. Toppmoller.

IMMAGINI DALLO SPOGLIATOIO DEL NAPOLI

WARM UP DEGLI AZZURRI

MATCHDAY

I PRECEDENTI DEL NAPOLI CONTRO L’EINTRACHT FRANCOFORTE

Competizione Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Fatti Subiti Champions League 2 2 0 0 5 0 Coppa Uefa 2 0 0 2 0 2 Coppa delle Alpi 1 0 0 1 1 2 5 2 0 3 6 4

METEO SU NAPOLI

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro Joao Pinheiro, assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto uomo Fabio Verissimo, Var Tiago Martins e André Narciso.

Dopo la pesante sconfitta rimediata due settimane fa contro il PSV Eindhoven, il Napoli torna a giocare in Champions League, questa volta contro l’Eintracht Francoforte al Maradona. I tedeschi in Champions sono reduci da una brutta sconfitta interna contro il Liverpool per 5-1.