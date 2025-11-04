SEGUI IL LIVE – È iniziata Napoli – Eintracht Francoforte

6′ – OCCASIONE NAPOLI! Hojlund e Anguiss arrivano insieme su un pallone che viaggiava nell’area piccola. Nella mischia nessuno dei due è riuscito a concludere in modo pulito

Factory della Comunicazione

3′ – Primo tiro del match. Ci ha provato Bahoya ma la conclusione è debole e centrale

1′ – Inizia la partita! Batte il Napoli

PRIMO TEMPO

LA PARTITA

18:10 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento

17:52 – Il Maradona inizia a riempirsi (Foto dell’inviato Riccardo Cerino)

17:35 – Le formazioni ufficiali di Napoli – Eintracht Francoforte

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. All. Toppmoller.

IMMAGINI DALLO SPOGLIATOIO DEL NAPOLI

WARM UP DEGLI AZZURRI

MATCHDAY

I PRECEDENTI DEL NAPOLI CONTRO L’EINTRACHT FRANCOFORTE

Competizione Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Fatti Subiti Champions League 2 2 0 0 5 0 Coppa Uefa 2 0 0 2 0 2 Coppa delle Alpi 1 0 0 1 1 2 5 2 0 3 6 4

METEO SU NAPOLI

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro Joao Pinheiro, assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto uomo Fabio Verissimo, Var Tiago Martins e André Narciso.

Dopo la pesante sconfitta rimediata due settimane fa contro il PSV Eindhoven, il Napoli torna a giocare in Champions League, questa volta contro l’Eintracht Francoforte al Maradona. I tedeschi in Champions sono reduci da una brutta sconfitta interna contro il Liverpool per 5-1.