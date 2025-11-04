SEGUI IL LIVE – È iniziata Napoli – Eintracht Francoforte
Live alle ore 18:45
6′ – OCCASIONE NAPOLI! Hojlund e Anguiss arrivano insieme su un pallone che viaggiava nell’area piccola. Nella mischia nessuno dei due è riuscito a concludere in modo pulito
3′ – Primo tiro del match. Ci ha provato Bahoya ma la conclusione è debole e centrale
1′ – Inizia la partita! Batte il Napoli
PRIMO TEMPO
LA PARTITA
18:10 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento
17:52 – Il Maradona inizia a riempirsi (Foto dell’inviato Riccardo Cerino)
17:35 – Le formazioni ufficiali di Napoli – Eintracht Francoforte
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.
Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. All. Toppmoller.
I PRECEDENTI DEL NAPOLI CONTRO L’EINTRACHT FRANCOFORTE
|Competizione
|Giocate
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Fatti
|Subiti
|Champions League
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|Coppa Uefa
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|Coppa delle Alpi
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|5
|2
|0
|3
|6
|4
DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro Joao Pinheiro, assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto uomo Fabio Verissimo, Var Tiago Martins e André Narciso.
Dopo la pesante sconfitta rimediata due settimane fa contro il PSV Eindhoven, il Napoli torna a giocare in Champions League, questa volta contro l’Eintracht Francoforte al Maradona. I tedeschi in Champions sono reduci da una brutta sconfitta interna contro il Liverpool per 5-1.