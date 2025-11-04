Adnkronos News

Samsung e il futuro del Gaming a Lucca Comics 2025

By Adnkronos
0

Samsung Electronics Italia presente a Lucca Comics & Games 2025, la principale manifestazione europea dedicata a fumetti, animazione e videogiochi. Per l’edizione corrente, il brand si posiziona nel cuore storico della città, in Piazza dell’Anfiteatro, con uno stand interamente dedicato all’esperienza videoludica. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza unica, amplificata dall’ecosistema Samsung che integra soluzioni multi-device, da mobile a pc, monitor e tv, con console di ultima generazione e le più innovative tecnologie video, audio e di intelligenza artificiale.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Imprese: Rs Italia presenta la ricerca “Il Procurement dei materiali Indiretti In…

Adnkronos News

Tasca: “Aiutiamo 17 mila persone e promuoviamo comunità energetiche solidali”

Adnkronos News

Career Day Luiss: il ponte tra università e imprese per la prima volta nel cuore di…

Adnkronos News

Stati generali della Space Economy 2025: a Milano si traccia la via italiana dello…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.