Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: un operaio è sotto le macerie

La Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, in via dei Fori Imperiali a Roma, è parzialmente crollata: un secondo crollo si è verificato intorno alle 13. Una pioggia di calcinacci ha preceduto l’implosione della torre, già venuta giù in parte qualche ora prima.

Nove le persone che questa mattina stavano lavorando dentro la torre al momento del primo crollo: due operai sono stati estratti vivi dalle macerie dopo il primo crollo, uno è stato portato in codice rosso al San Giovanni. Un terzo operaio si trova ancora sotto le macerie ma è vigile e risponde ai Vigili del fuoco. Altri tre operai sono rimasti bloccati in alto dopo il crollo e sono in sicurezza. Un altro operaio, Ottavio, si trova ancora nella torre.

