RIVIVI IL LIVE: Napoli 0-0 Eintracht Francoforte, pareggio senza troppe emozioni

Brutto pareggio per il Napoli allo Stadio Maradona contro l’Eintracht Francoforte. Gli ospiti hanno impostato il piano partita sulla difesa dello 0-0 riuscendo nel loro obiettivo. Entrambe le squadre salgono a 4 punti in classifica.

Factory della Comunicazione

LE STATISTICHE DEL SECONDO TEMPO

Possesso palla: 64% – 36%

xG: 1.91 – 0.36

Tiri totali: 18 – 7

Tiri in porta: 3 – 3

Calci d’angolo: 5 – 3

Falli: 12 – 10

Pali e traverse: 0 – 0

Fuorigioco: 1 – 0

Cartellini Gialli: 3 – 0

Cartellini Rossi: 1 – o

FINE PARTITA

90’+7 – FINISCE QUI. Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte

90’+7 – Ammonito Gutierrez

90’+5 – Si salva due volte l’Eintracht!! Sull’ultimo calcio d’angolo del Napoli prima Elmas e poi Hojlund trovano la risposta pronta di un super Zetterer

90’+2 – Doppia sostituzione Eintracht. Entrano Dahoud e Amenda. Fuori Brown e Chaibi

90′ – Sono stati assegnati 5 minuti di recupero

89′ – Ammonito Zetterer per perdita di tempo

89′ – ANCORA NAPOLI IN AVANTI. Lang mette in mezzo un cross preciso per Anguissa che però si vede murare il suo colpo di testa. Sulla ribattuta arriva Di Lorenzo che calcia altissimo

85′ – Tiro innocuo di Brown che finisce lontanissimo dalla porta degli azzurri

83′ – CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI. Contropiede perfetto dell’asse Lang-Anguissa. Il Camerunense effettua un cross basso per McTominay che spedisce il pallone in curva da ottima posizione

80′ – Ancora un pericolo per il Napoli. Il pallone carambola su Gutierrez e stava per diventare pericoloso per Milinkovic Savic

79′ – Cambio nelle file degli ospiti: fuori Larsson per Skhiri

78′ – Gran botta di Gutierrez da fuori area. Il pallone termina largo

75′ – RISPONDE IL NAPOLI. Occasione gigante per Anguissa che si trova il pallone sui piedi da posizione ottima ma non gli riesce il controllo.

73′ – Seconda sostituzione per il Napoli: Fuori Lobotka dentro Noa Lang

73′ – PERICOLOSO L’EINTRACHT! Un tiro da posizione defilata di Knauff ha costretto Milinkovic savic ad un ottima parata. Si rimane 0-0

68′ – OCCASIONE MCTOMINAY. Lo scozzese stoppa un buon pallone in area di rigore e calcia in porta. Decisiva la deviazione di un difensore in calcio d’angolo

65′ – Primo cambio anche per il Napoli: Politano fa spazio a Neres

65′ – Primo cambio per l’Eintracht: fuori Bahoya, dentro Knauff

64′ – Ammonito un membro della panchina dei tedeschi per proteste

57′ – Arrembante adesso il Napoli che guadagna il secondo calcio d’angolo consecutivo

56′ – Primo corner per il Napoli. Politano sul punto di battuta

52′ – Tiro da buona posizione di Chaibi, ancora debole e facile la presa per Milinkovic Savic

50′ – Arriva anche il primo ammonito. È Rrahmani a prendersi il giallo per aver fermato fallosamente Burkardt lanciato in contropiede

48′ – Primo calcio d’angolo della partita. Eintracht in attacco

46′ – Si parte! È iniziato il secondo tempo

SECONDO TEMPO

LE STATISTICHE DEL PRIMO TEMPO

Possesso palla: 66% – 34%

xG: 0.69 – 0.08

Tiri totali: 8 – 2

Tiri in porta: 1 – 1

Calci d’angolo: 0 – 0

Falli: 8 – 6

Pali e traverse: 0 – 0



45’+1 – Fine primo tempo. Il parziale è 0-0

45′ – Assegnato un minuto di recupero

40′ – Tentativo da fuori di Anguissa. Il tiro finisce molto alto, ma il Napoli sta pian piano aumentando i giri del motore

21′ – ANCORA OCCASIONE NAPOLI! Sempre in mischia, stavolta sugli sviluppi di calcio piazzato, prima Buongiorno e poi McTominay cercano la rete. L’arbitro poi ferma tutto per fallo in attacco dell’ex Torino

15′ – L’Eintracht è tutto chiuso dietro e il Napoli tiene palla da una decina di minuti. Possesso Palla 77% – 23%

13′ – Ispiratissimo Elmas che continua a puntare i difensori avversari e calciare. Questa volta il suo tiro viene parato da Zetterer

11′ – Ancora Napoli in attacco. Elmas calcia dal limite dell’area ma colpisce McTominay che sulla direzione

6′ – OCCASIONE NAPOLI! Hojlund e Anguissa arrivano insieme su un pallone che viaggiava nell’area piccola. Nella mischia nessuno dei due è riuscito a concludere in modo pulito

3′ – Primo tiro del match. Ci ha provato Bahoya ma la conclusione è debole e centrale

1′ – Inizia la partita! Batte il Napoli

PRIMO TEMPO

LA PARTITA

18:10 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento

17:52 – Il Maradona inizia a riempirsi (Foto dell’inviato Riccardo Cerino)

17:35 – Le formazioni ufficiali di Napoli – Eintracht Francoforte

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. All. Toppmoller.

IMMAGINI DALLO SPOGLIATOIO DEL NAPOLI

WARM UP DEGLI AZZURRI

MATCHDAY

I PRECEDENTI DEL NAPOLI CONTRO L’EINTRACHT FRANCOFORTE

Competizione Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Fatti Subiti Champions League 2 2 0 0 5 0 Coppa Uefa 2 0 0 2 0 2 Coppa delle Alpi 1 0 0 1 1 2 5 2 0 3 6 4

METEO SU NAPOLI

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro Joao Pinheiro, assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto uomo Fabio Verissimo, Var Tiago Martins e André Narciso.

Dopo la pesante sconfitta rimediata due settimane fa contro il PSV Eindhoven, il Napoli torna a giocare in Champions League, questa volta contro l’Eintracht Francoforte al Maradona. I tedeschi in Champions sono reduci da una brutta sconfitta interna contro il Liverpool per 5-1.