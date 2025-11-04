RIVIVI IL LIVE: Napoli 0-0 Eintracht Francoforte, pareggio senza troppe emozioni
Finisce senza reti al Maradona. Il Napoli sale a 4 punti in classifica e si complica il percorso in Champions League
Brutto pareggio per il Napoli allo Stadio Maradona contro l’Eintracht Francoforte. Gli ospiti hanno impostato il piano partita sulla difesa dello 0-0 riuscendo nel loro obiettivo. Entrambe le squadre salgono a 4 punti in classifica.
LE STATISTICHE DEL SECONDO TEMPO
Possesso palla: 64% – 36%
xG: 1.91 – 0.36
Tiri totali: 18 – 7
Tiri in porta: 3 – 3
Calci d’angolo: 5 – 3
Falli: 12 – 10
Pali e traverse: 0 – 0
Fuorigioco: 1 – 0
Cartellini Gialli: 3 – 0
Cartellini Rossi: 1 – o
FINE PARTITA
90’+7 – FINISCE QUI. Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte
90’+7 – Ammonito Gutierrez
90’+5 – Si salva due volte l’Eintracht!! Sull’ultimo calcio d’angolo del Napoli prima Elmas e poi Hojlund trovano la risposta pronta di un super Zetterer
90’+2 – Doppia sostituzione Eintracht. Entrano Dahoud e Amenda. Fuori Brown e Chaibi
90′ – Sono stati assegnati 5 minuti di recupero
89′ – Ammonito Zetterer per perdita di tempo
89′ – ANCORA NAPOLI IN AVANTI. Lang mette in mezzo un cross preciso per Anguissa che però si vede murare il suo colpo di testa. Sulla ribattuta arriva Di Lorenzo che calcia altissimo
85′ – Tiro innocuo di Brown che finisce lontanissimo dalla porta degli azzurri
83′ – CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI. Contropiede perfetto dell’asse Lang-Anguissa. Il Camerunense effettua un cross basso per McTominay che spedisce il pallone in curva da ottima posizione
80′ – Ancora un pericolo per il Napoli. Il pallone carambola su Gutierrez e stava per diventare pericoloso per Milinkovic Savic
79′ – Cambio nelle file degli ospiti: fuori Larsson per Skhiri
78′ – Gran botta di Gutierrez da fuori area. Il pallone termina largo
75′ – RISPONDE IL NAPOLI. Occasione gigante per Anguissa che si trova il pallone sui piedi da posizione ottima ma non gli riesce il controllo.
73′ – Seconda sostituzione per il Napoli: Fuori Lobotka dentro Noa Lang
73′ – PERICOLOSO L’EINTRACHT! Un tiro da posizione defilata di Knauff ha costretto Milinkovic savic ad un ottima parata. Si rimane 0-0
68′ – OCCASIONE MCTOMINAY. Lo scozzese stoppa un buon pallone in area di rigore e calcia in porta. Decisiva la deviazione di un difensore in calcio d’angolo
65′ – Primo cambio anche per il Napoli: Politano fa spazio a Neres
65′ – Primo cambio per l’Eintracht: fuori Bahoya, dentro Knauff
64′ – Ammonito un membro della panchina dei tedeschi per proteste
57′ – Arrembante adesso il Napoli che guadagna il secondo calcio d’angolo consecutivo
56′ – Primo corner per il Napoli. Politano sul punto di battuta
52′ – Tiro da buona posizione di Chaibi, ancora debole e facile la presa per Milinkovic Savic
50′ – Arriva anche il primo ammonito. È Rrahmani a prendersi il giallo per aver fermato fallosamente Burkardt lanciato in contropiede
48′ – Primo calcio d’angolo della partita. Eintracht in attacco
46′ – Si parte! È iniziato il secondo tempo
SECONDO TEMPO
LE STATISTICHE DEL PRIMO TEMPO
Possesso palla: 66% – 34%
xG: 0.69 – 0.08
Tiri totali: 8 – 2
Tiri in porta: 1 – 1
Calci d’angolo: 0 – 0
Falli: 8 – 6
Pali e traverse: 0 – 0
45’+1 – Fine primo tempo. Il parziale è 0-0
45′ – Assegnato un minuto di recupero
40′ – Tentativo da fuori di Anguissa. Il tiro finisce molto alto, ma il Napoli sta pian piano aumentando i giri del motore
21′ – ANCORA OCCASIONE NAPOLI! Sempre in mischia, stavolta sugli sviluppi di calcio piazzato, prima Buongiorno e poi McTominay cercano la rete. L’arbitro poi ferma tutto per fallo in attacco dell’ex Torino
15′ – L’Eintracht è tutto chiuso dietro e il Napoli tiene palla da una decina di minuti. Possesso Palla 77% – 23%
13′ – Ispiratissimo Elmas che continua a puntare i difensori avversari e calciare. Questa volta il suo tiro viene parato da Zetterer
11′ – Ancora Napoli in attacco. Elmas calcia dal limite dell’area ma colpisce McTominay che sulla direzione
6′ – OCCASIONE NAPOLI! Hojlund e Anguissa arrivano insieme su un pallone che viaggiava nell’area piccola. Nella mischia nessuno dei due è riuscito a concludere in modo pulito
3′ – Primo tiro del match. Ci ha provato Bahoya ma la conclusione è debole e centrale
1′ – Inizia la partita! Batte il Napoli
PRIMO TEMPO
LA PARTITA
18:10 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento
17:52 – Il Maradona inizia a riempirsi (Foto dell’inviato Riccardo Cerino)
17:35 – Le formazioni ufficiali di Napoli – Eintracht Francoforte
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.
Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. All. Toppmoller.
IMMAGINI DALLO SPOGLIATOIO DEL NAPOLI
WARM UP DEGLI AZZURRI
MATCHDAY
I PRECEDENTI DEL NAPOLI CONTRO L’EINTRACHT FRANCOFORTE
|Competizione
|Giocate
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Fatti
|Subiti
|Champions League
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|Coppa Uefa
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|Coppa delle Alpi
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|5
|2
|0
|3
|6
|4
METEO SU NAPOLI
DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro Joao Pinheiro, assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto uomo Fabio Verissimo, Var Tiago Martins e André Narciso.
Dopo la pesante sconfitta rimediata due settimane fa contro il PSV Eindhoven, il Napoli torna a giocare in Champions League, questa volta contro l’Eintracht Francoforte al Maradona. I tedeschi in Champions sono reduci da una brutta sconfitta interna contro il Liverpool per 5-1.